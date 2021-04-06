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23:07 06.04.2021

USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

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USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники, необходимые для транспортировки и хранения вакцины Pfizer, сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, придавая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Теги: #сша #помощь #украина #usaid
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