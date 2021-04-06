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22:48 06.04.2021

Суд открыл дело по обжалованию указа Зеленского об отмене назначения судей КСУ

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Суд открыл дело по обжалованию указа Зеленского об отмене назначения судей КСУ

Верховный суд Украины открыл производство по делам об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного суда, сообщает пресс-служба суда.

"5 апреля 2021 кассационный суд в составе Верховного суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении на странице суда в фейсбуке.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.

Как сообщалось, 29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" был подписан 27 марта 2021 года.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда". В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Указ об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС подписан, согласно ч. 2 ст. 102 , пунктов 1, 17 ч. 1, ч. 3 ст. 106 Конституции, ст.ст. 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

КС 27 октября 2020 года признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочия НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий повесткой был вызван на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие по которому ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Президент Украины Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Как отметили в ГБР, судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Зеленский 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц. 

Теги: #верховный_суд #украина #кс
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