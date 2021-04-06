Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Высшие лица администрации США поддерживают контакт с коллегами из НАТО и Киева в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Конечно, мы поддерживаем нашего партнера – Украину... и за последние дни мы говорили об этом", - сказал он на брифинге.

"Более важно то, что несколько наиболее высокопоставленных членов администрации говорили с партнерами по НАТО. Начиная с президента США, госсекретарь, советник по нацбезопасности, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами", - продолжил он.

По его словам, США добиваются того, чтобы "двери НАТО оставались открытыми" для вступления в альянс новых членов, и Вашингтон поддерживает Киев с необходимыми для того реформами.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба.

Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".