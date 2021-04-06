На Донбассе из-за обстрелов российских наемников без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов

Из-за обстрелов российскими наемниками на Донбассе без электроснабжения осталось четыре фильтровальные станции, в результате чего без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Кириленко.

"Сегодня около 17:00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода, расположенную в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. К счастью, работники станции смогли укрыться в бомбоубежище, пока жертв обстрела нет. Однако поставки воды остановлены", - написал Кириленко в Facebook.

По его словам, вода из насосной станции подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольского и Старокрымскую №1 и №2. Сейчас без водоснабжения остались такие города как Белозерское, Горняк, Доброполье, Покровск, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь.

Кириленко отметил, что 7 апреля саперы, энергетики и работники компания "Вода Донбасса" осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ, однако заняться восстановлением водоснабжения смогут, когда миссия ОБСЕ будет гарантировать соблюдение режима тишины.