Украина потребует от Франции выдачи виновника смертельного ДТП с участием двух детей во Львове

Украина потребует от Франции выдачи для суда гражданина Рашида Амани, который совершил смертельное ДТП с участием двух несовершеннолетних детей на Львовщине в июле 2020 года, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Рашиду Амани предъявлено подозрение. Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине. Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы будем требовать суда над Рашидом Амани во Франции", - написал Геращенко на своей странице в Facebook после встречи с Генеральным прокурором Ириной Венедиктов и матерью девочек, погибших в результате ДТП.

По его словам, и в Украине и во Франции за непреднамеренное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением морального и материального ущерба.

Геращенко отметил, что вернуть Натальи Тройнюковой дочерей никто не сможет, но "Украина и государственная власть просто обязаны добиться справедливости и осуждения для Рашида Амани, который лишил жизни двух детей и трусливо бежал во Францию".