В Британии приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях

В Великобритании приостановлены испытания вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых, сообщает канал Sky News.

"Хотя в педиатрических клинических испытаниях нет проблем с безопасностью, мы ожидаем дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о редких случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить какие-либо дальнейшие испытания", - цитирует канал заявление компании.

Отмечается, что на данный момент проблем во время испытаний вакцины на детях не возникало.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.