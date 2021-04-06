Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

СМИ отмечают, что за последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.

Между тем, в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, более 935,5 тыс. выздоровели.