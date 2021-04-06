События

21:18 06.04.2021

Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер

1 мин читать
Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер

Канаде в данный момент приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьезной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас - это Канада", - приводят его слова западные СМИ.

Трюдо также сказал, что позднее обсудит ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом: власти этой провинции, напоминают СМИ, из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в минувшую субботу режим частичной изоляции.

СМИ отмечают, что за последнюю неделю в Канаде в среднем выявлялись за сутки 5,2 тыс. случаев COVID-19, отмечался рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.

Между тем, в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Трюдо отмечал, что все желающие вакцинироваться из 38 млн жителей Канады смогут привиться от COVID-19 к концу сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявлено более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тыс. инфицированных скончались, более 935,5 тыс. выздоровели.

Теги: #коронавирус #премьер_министр #канада #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 06.04.2021
Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

19:18 06.04.2021
Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

18:43 06.04.2021
В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

18:21 06.04.2021
Индия возобновит экспорт вакцины AstraZeneca к июню, если случаи COVID-19 пойдут в стране на спад - компания

Индия возобновит экспорт вакцины AstraZeneca к июню, если случаи COVID-19 пойдут в стране на спад - компания

18:04 06.04.2021
Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку: содействие Канады в получении Украиной ПДЧ в НАТО будет важным сигналом

17:23 06.04.2021
Через 2 дня в Харьковской области может быть объявлена "красная" зона - замглавы ОГА

Через 2 дня в Харьковской области может быть объявлена "красная" зона - замглавы ОГА

14:42 06.04.2021
Ивано-Франковскую область в ближайшее время могут перевести в "оранжевую" карантинную зону - совещание у Зеленского

Ивано-Франковскую область в ближайшее время могут перевести в "оранжевую" карантинную зону - совещание у Зеленского

13:52 06.04.2021
Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

12:19 06.04.2021
Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

11:35 06.04.2021
Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак: Центр противодействия дезинформации нуждается в поддержке и взаимодействии с журналистами и обществом

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ – штаб ООС

ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

На Донбассе из-за обстрелов российских наемников без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов

Украина потребует от Франции выдачи виновника смертельного ДТП с участием двух детей во Львове

В Британии приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях

Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде и Саудовской Аравии

Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лесничества во Львовской области из-за незаконной растраты древесины

Зеленский заменил постпреда Украины при Отделении ООН в Женеве

Зеленский уволил посла в ОАЭ и Бахрейне

США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА