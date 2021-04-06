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21:06 06.04.2021

Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде и Саудовской Аравии

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Зеленский уволил послов Украины в Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде и Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе – Миколу Точицкого, посла в Ираке – Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме – Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике – Вадима Вахрушева.

Соответствующие указы №142/2021, №143/2021, №144/2021, №145/2021, №147/2021 опубликованы на сайте главы государства от 6 апреля.

Теги: #президент #послы #увольнение
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