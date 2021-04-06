Правоохранители сообщили о подозрении сотрудникам лесничества во Львовской области из-за незаконной растраты древесины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти лицам, среди которых работники Миженецкого лесничества "Старосамборского лесоохотничьего хозяйства" во Львовской области, по факту растраты деревьев красного дуба, сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Отмечается, что эта древесина имеет высокую ценность и используется в строительстве, производстве мебели и интерьеров.

"Установлено, что в растрате участвовали работники лесничества при пособничестве частного предпринимателя и двух его работников. Красное дерево изъято, на него наложен арест. Также наложен арест на грузовой автомобиль, которым перевозились дубы", - сообщают в ГБР.

Там подчеркивают, что фигуранты производства подозреваются в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время готовятся ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.