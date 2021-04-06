Зеленский заменил постпреда Украины при Отделении ООН в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.
Соответствующий указ №146 /2021 был обнародован на сайте президента во вторник.
"Уволить Клименко Юрия Аркадьевича с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в документе.
Вместо него на эту должность была назначена Евгения Филипенко. Соответствующий указ также был обнародован на сайте президента во вторник.