Зеленский заменил постпреда Украины при Отделении ООН в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Соответствующий указ №146 /2021 был обнародован на сайте президента во вторник.

"Уволить Клименко Юрия Аркадьевича с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - говорится в документе.

Вместо него на эту должность была назначена Евгения Филипенко. Соответствующий указ также был обнародован на сайте президента во вторник.