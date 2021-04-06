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20:51 06.04.2021

Зеленский уволил посла в ОАЭ и Бахрейне

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Зеленский уволил посла в ОАЭ и Бахрейне

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Полуреза с должности посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, а также с должности представителя при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

Соответствующий указ №141 /2021 был обнародован на сайте президента во вторник.

"Уволить Полуреза Юрия Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемых источников энергии (IRENA) по совместительству", - говорится в документе.

Теги: #президент #посол #увольнение
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