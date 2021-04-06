США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это (вступление в НАТО, - "ИФ") какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала она.

"Но это НАТО примет решение на этот счет", - заключила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России", - цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба.

Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".