Кулеба и глава МИД Латвии обсудили обострение РФ ситуации на Донбассе

Министры иностранных дел Украины и Латвии Дмитрий Кулеба и Эдгар Ринкевич обсудили обострение РФ ситуации с безопасностью на Донбассе и укреплении международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Главная тема разговора с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем - обострение РФ ситуации с безопасностью. Латвия стойко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Договорились вместе укреплять действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в частности поддержку в ЕС и НАТО", - написал Кулеба на своей странице в Твиттер во вторник.