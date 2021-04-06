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20:27 06.04.2021

Кулеба и глава МИД Латвии обсудили обострение РФ ситуации на Донбассе

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Кулеба и глава МИД Латвии обсудили обострение РФ ситуации на Донбассе

Министры иностранных дел Украины и Латвии Дмитрий Кулеба и Эдгар Ринкевич обсудили обострение РФ ситуации с безопасностью на Донбассе и укреплении международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Главная тема разговора с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем - обострение РФ ситуации с безопасностью. Латвия стойко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Договорились вместе укреплять действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в частности поддержку в ЕС и НАТО", - написал Кулеба на своей странице в Твиттер во вторник.

 

 

Теги: #латвия #донбасс #мид
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