Авианосная группа ВМС Китая начала учения возле Тайваня

Авианосная группа Китая во главе с авианосцем "Ляонин" ведет учения в водах вблизи Тайваня. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВМС Китая.

Согласно заявлению, речь идет о плановых маневрах, а их цель – "содействовать улучшению способности (Китая - ИФ) защитить национальный суверенитет, безопасность и цели развития".

Однако, указывает AP, китайское командование не уточнило, когда начались эти учения и сколько они продлятся, но обещало больше подобных маневров в будущем.

Накануне японское издание "Никкэй" сообщило, что военные Японии зафиксировали проход группы из шести кораблей ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в Тихий океан по стратегическому водному пути – через пролив Мияко, разделяющий японские острова Окинава и Мияко.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос – один из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

AP напоминает, что власти США ранее заявляли о возросшей угрозе со стороны Пекина в адрес Тайваня. Вашингтон при том согласился продать Тайваню военные самолеты, ракеты и прочее военное оборудование. Также ранее оборонное ведомство Тайваня признало, что США и Европа оказывает острову помощь в строительстве подводных лодок.

Между тем, по данным AP, в минувшую субботу авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море для проведения "стандартных операций". Это второй раз за 2021 год, когда американская авианосная группа входит в эту зону, добавляет агентство.