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20:20 06.04.2021

Киев хочет скорейшего восстановления функционирования международного аэропорта «Ужгород» в рамках украинско-словацкого соглашения 2020 года

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Словакии Яной Кобзовой заявил о важности скорейшего восстановления полноценного функционирования международного аэропорта «Ужгород», сообщается на сайте главы украинского государства.

«Украина сделала все необходимое для вступления в силу соглашения. Надеюсь, что в ближайшее время соответствующие внутренние процедуры будут завершены также в Словакии, и движение самолетов в Ужгород будет восстановлено», - отметил Жовква.

Как сообщается, собеседники положительно оценили прогресс в урегулировании технических вопросов, связанных с выполнением украинско-словацкого соглашения о функционировании аэропорта «Ужгород» в рамках договоренностей между президентами Украины и Словакии, достигнутыми во время официального визита Зеленского в Словакию в сентябре 2020 года.

Также в ходе переговоров Жовква и Кобзова обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отношений Украины с ЕС, эскалацию ситуации безопасности на востоке Украины, санкционное давление на Россию, а также ход подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, куда приглашена президент Словакии Зузана Чапутова.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал 24 сентября 2020 года в Братиславе подписали межправительственное соглашение о предоставлении авиационных эксплуатационных услуг украинским поставщиком в определенной части воздушного пространства Словакии относительно аэропорта "Ужгород".

На Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

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Интерфакс-Украина
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