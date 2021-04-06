Украина и Израиль намерены усилить сотрудничество на муниципальном уровне - Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и мэр Иерусалима Моше Лион достигли соглашения о проведении ряда мероприятий, направленных на развитие украино-израильских взаимоотношений на муниципальном уровне. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на региональном уровне. В частности, посол проинформировал израильскую сторону об экономическом и инвестиционном потенциале украинских городов и заинтересованности городских властей в активизации сотрудничества с Израилем. Было договорено проработать при поддержке мэрии Иерусалима ряд мероприятий экономического и культурно-гуманитарного направления, которые способствовали бы развитию отношений между двумя странами на муниципальном уровне», - говорится в сообщении.

Мэр Иерусалима также выразил готовность принять делегацию Киевской городской власти во главе с мэром Виталием Кличко «после улучшения эпидемиологической ситуации».

Встреча прошла при участии руководства «Иерусалимского фонда» - некоммерческой организации, которая занимается финансированием социальных, культурных, благотворительных проектов.