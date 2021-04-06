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19:55 06.04.2021

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

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Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, однако граждане все равно должны более сознательно соблюдать уже введенные в стране карантинные ограничения, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом, как говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале "Коронавірус-інфо", министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.

 

Теги: #карантин #чп #коронавирус
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