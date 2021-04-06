Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом Генерального прокурора сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины) прокурору отдела Бердянской прокуратуры Запорожской области и депутату городского совета, которые за деньги обещали гражданину изменить его обвинение в суде на "более мягкое".

"Установлено, что прокурор, находясь в должности начальника отдела, вместе с посредником-депутатом "пообещали" гражданину смягчить обвинение по факту причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений на менее тяжкое, что станет основанием для освобождения от уголовной ответственности", - говорится в сообщении ГБР, обнародованном во вторник.

Отмечается, что сумма взятки составляла $4 тыс.

"Указанным лицам сообщено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностным лицом, занимающим ответственное положение, с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также вручены ходатайство об избрании меры пресечения", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.