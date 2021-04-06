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19:18 06.04.2021

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

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Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", - цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время ", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Минздрав Украины также сообщает о том, что министрество заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что все эти вакцины должны поступить в течение 2021 года.

«Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 », - отметил Степанов, слова которого приводит Минздрав в Телеграм

Как сообщалось, 8 февраля 2021 года Зеленский провел телефонный разговор с главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время которого последний пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Планировалось, что вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

23 февраля 2021 года главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о регистрации в Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID: это препарат CoviShield/AstraZeneca… а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко на брифинге по этому поводу.

Он добавил, что сообщит о дате поставок вакцины Pfizer "как только самолет приземлится в Украине".

В конце марта стало известно, что правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, которые будут доставлены траншами до конца июня.

Теги: #президент #коронавирус #вакцины
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