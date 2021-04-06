США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации и стремятся сотрудничать с Украиной в борьбе со злонамеренным влиянием со стороны РФ, заявляет посольство США в Украине.

"США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации. Мы по-прежнему стремимся сотрудничать с Украиной в борьбе со злонамеренным влиянием со стороны России, которое несет угрозу обеим нашим странам", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

На странице в Facebook посольство также указало, что будет работать не только с правительством для поддержки этого центра и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины, но продолжит поддержку многочисленных организаций гражданского общества и СМИ, которые развенчивают фейковые новости, распространяют полезную и правдивую информацию, обучают граждан медиаграмотности и давать отпор дезинформации.

"Правительства, граждане, организации гражданского общества, законные средства массовой информации должны работать вместе в борьбе против российской машины пропаганды и дезинформации", - отмечается в сообщении диппредставительства.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО в Украине презентовал работу Центра противодействия дезинформации и обсудил возможности сотрудничества в направлении информационной безопасности, сообщается на сайте главы государства.

В ходе презентации центра противодействия дезинформации глава Офиса президента представил руководителя центра Полину Лысенко, которая рассказала о задачах подконтрольного ей органа, его структуре и продемонстрировала, как будет работать система мониторинга дезинформации.