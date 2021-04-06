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18:41 06.04.2021

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ – штаб ООС

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Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ – штаб ООС

На Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины вследствие нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников, еще один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Вследствие вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников. На месте событий работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", - отметили в штабе ООС.

О факте нарушения со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Теги: #всу #потери #оос #сводка
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