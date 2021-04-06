События

18:26 06.04.2021

Задержанным в Дубае 12 украинкам угрожает штраф и депортация – МИД Украины

1 мин читать
Задержанным в Дубае 12 украинкам угрожает штраф и депортация – МИД Украины

Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм моральной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер подчеркнул, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1300 с последующей депортацией.

"Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле", - добавил он.

Теги: #оаэ #украинки #николенко #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 06.04.2021
Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

Кулеба: Партнеры отмечают взвешенную позицию Украины, попытки навязать ей образ агрессора провалились

10:45 06.04.2021
МИД: Фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины

МИД: Фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины

13:30 05.04.2021
"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

"Харьковские соглашения" фиксируют нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма – МИД

00:25 04.04.2021
МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

18:13 03.04.2021
Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Кулеба и глава ОБСЕ обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

20:48 02.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

Кулеба обсудил с главой МИД Германии военную эскалацию со стороны России

18:43 02.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании военную и дезинформационную эскалацию со стороны России

Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании военную и дезинформационную эскалацию со стороны России

15:24 02.04.2021
Французского наркобарона задержали в Дубае

Французского наркобарона задержали в Дубае

14:06 02.04.2021
Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

12:34 02.04.2021
МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ – штаб ООС

ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

Двое украинских военнослужащих погибли во вторник на Донбассе – ОТГ "Восток"

НАБУ и САП уличили двух адвокатов во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса – Зеленский

Корреспонденты CNN освобождены после задержания у колонии, в которой отбывает срок Навальный

Правоохранители собрали доказательства растраты средств, выделенных на ремонт отделения Института НАМНУ

США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое бойцов ВСУ – штаб ООС

Индия возобновит экспорт вакцины AstraZeneca к июню, если случаи COVID-19 пойдут в стране на спад - компания

Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

В Украине на Благовещенье прогнозируют осадки, порывистый ветер, похолодание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА