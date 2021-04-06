Задержанным в Дубае 12 украинкам угрожает штраф и депортация – МИД Украины

Дубайская полиция задержала, не одиннадцать, как ранее сообщалось, а двенадцать гражданок Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сегодня их посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм моральной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер подчеркнул, что в соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1300 с последующей депортацией.

"Условия содержания гражданок в следственном изоляторе приемлемы. Они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными, держит дело на контроле", - добавил он.