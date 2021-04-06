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18:21 06.04.2021

Индия возобновит экспорт вакцины AstraZeneca к июню, если случаи COVID-19 пойдут в стране на спад - компания

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Индия возобновит экспорт вакцины AstraZeneca к июню, если случаи COVID-19 пойдут в стране на спад - компания

Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - сможет восстановить экспорт вакцины AstraZeneca от COVID-19 к июню, если эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится, заявил в интервью Associated Press (AP) исполнительный директор института Адар Пунавалла.

"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ", - сказал он.

Он уточнил, что компания "выбрала Индию в качестве своего приоритета на два месяца". Однако он признал, что такое решение руководства "оказало эффект на обязательства по договорам" о поставках вакцин за рубеж, и теперь ему звонят лидеры разных государств с целью обсудить эту проблему. Пунавалла заверил, что большинство лидеров относится к действиям индийской стороны с пониманием, потому что на фоне пандемии им приходится сталкиваться с аналогичными требованиями внутренней политики.

"Национализм живет до известной степени везде", - сказал Пунавалла, напомнив о мерах по ограничению экспорта вакцин в Европе и об ограничениях США на экспорт материалов, нужных для наращивания производства вакцин.

Также он предположил, что потребность Индии в запасах сырья и материалах может на пять - шесть месяцев затормозить сроки поставок тестируемой Институтом сыворотки еще одной вакцины - Novavax.

AP напоминает, что Институт сыворотки - это ключевой поставщик вакцин для COVAX, являющейся международной программой по обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру. Также Институт сыворотки подписал контракт о поставках Novavax для COVAX.

Но рост заболеваемостью COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками до 90 млн доз вакцин, и 25 марта в COVAX объявили о серьезных трудностях с распределением вакцин в мире в рамках этой программы.

В минувший понедельник в Индии зафиксировали свыше 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19: впервые с сентября прошлого года суточный прирост превысил 100 тыс. В результате в Нью-Дели и Мумбаи ввели ограничительные меры, а с 1 апреля в стране вакцинируют не только наиболее уязвимые группы населения, но и всех лиц старше 45 лет.

В конце марта сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" сообщал, что ряд стран Азии, включая Филиппины, Южную Корею, Индонезию, вынуждены искать новые каналы поставок вакцин от коронавируса COVID-19 после того, как власти Индии ввели временные ограничения на экспорт производимых вакцин.

Теги: #коронавирус #astrazeneca #индия
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