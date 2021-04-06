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18:19 06.04.2021

Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

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Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тысяч гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения, который принес госбюджету около 80 млн грн убытка, и в котором были замешаны чиновники Госгеокадастра, действовавшие по заказу менеджмента крупного агрохолдинга, сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

"Оперативники спецслужбы установили, что топменеджмент агрохолдинга привлек к сделке ряд коммерческих структур. Дельцы незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что после оформления права собственности, организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли.

"Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингов региона", - подчеркивают в спецслужбе.

Отмечается, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тысяч гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

"По предварительным выводам специалистов сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 млн грн", - уточняют в СБУ.

Там подчеркивают, что правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в сделке, во время которых была изъята документация, черновые записи, а также компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Уточняется, что расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке", - резюмируют в спецслужбе.

Теги: #схемы #земля #сбу #присвоение
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