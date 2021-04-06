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18:08 06.04.2021

Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

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Суд в Крыму подтвердил арест фрилансера "Крым.Реалии", обвиняемого в работе на украинскую разведку

"Верховный суд" аннексированного Россией Крыма во вторник оставил в силе решение нижестоящего суда о содержании под стражей гражданина Украины и РФ Владислава Есипенко, работавшего на "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") и задержанного сотрудниками ФСБ на полуострове.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-службе "ВС Крыма".

Есипенко на заседании суда сделал несколько заявлений: отказался от адвоката по назначению и сообщил, что дал признательные показания после пыток и избиений, сообщил "Интерфаксу" один из его адвокатов по соглашению Алексей Ладин.

Управление ФСБ РФ по республике Крым не комментирует заявления Есипенко.

Как сообщалось, Есипенко задержан 10 марта, арестован 12 марта на два месяца.

По данным центра общественных связей ФСБ, он фотографировал и снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения, в машине Есипенко был найден предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства".

ФСБ заявила: Есипенко признался, что действовал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука, самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

Есипенко, 1969 года рождения, является гражданином Украины и России, бывал в Крыму наездами. Против него возбуждено дело о незаконном изготовлении оружия или боеприпасов (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай сообщил, что Есипенко был внештатном сотрудником украинской службы "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии") и потребовал освободить его.

"Крым.Реалии" и другие проекты "Радио Свобода"внесены в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: #крым #сми #фрилансер #суд
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