ПриватБанк возместил 230 млн грн по делу об уклонении налогов до его национализации – Офис генпрокурора

ПриватБанк (Киев) возместил 230 млн грн налогов непоступивших в бюджет до национализации банка в результате служебной подделки бывшего руководителя одного из департаментов финучреждения, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник.

Согласно сообщению, досудебное расследование установило, что указанный руководитель при составлении налоговых деклараций незаконно применил ставку налога 0% при выплате дохода нерезидента, вместо предусмотренных Налоговым кодексом 15%, что привело к непоступлению в бюджет 230 млн грн.

В ПриватБанке на стали комментировать обстоятельства дела.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.