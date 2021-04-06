В Украине на Благовещенье прогнозируют осадки, порывистый ветер, похолодание

7 апреля, в православное Благовещенье, в Украине будет неспокойная погода, довольно холодно, в Карпатах до -9°С ночью.

Активный холодный фронт циклона из Скандинавии продолжает хозяйничать в Украине, снижая температуру воздуха в некоторых регионах до минусовых значений. Мокрый снег и снег с дождем в эти дни усложнит движение на дорогах. Во время осадков есть вероятность усиления порывов ветра. Атмосферное давление на всей территории Украины, кроме высокогорья, будет низким.

7 апреля метеозависимые люди из-за непогоды и снижения давления могут чувствовать сонливость, головную боль, раздражительность.

Теплее всего на православное Благовещенье будет на юге и востоке Украины, но дождь ожидается и в этом регионе. По прогнозу Синоптика ночная температура в южной и восточной части страны +5…+7 °С, днем воздух прогреется до +14 °С, в Луганской и Донецкой областях до +18 °С.

В западной Украине 7 апреля ночью очень холодно, 0…-3. Днем - сложная погодная ситуация: снег, снег с дождем, налипание мокрого снега, порывы ветра, температура +4…+8 °С при переменной облачности.

В Карпатах на Благовещенье ночью ожидается мороз до -9 °С, днем 1-2 градуса ниже нуля. Пройдет мелкий снег. Снеголавинная ситуация в Ивано-Франковской и Львовской областях остается опасной из-за снегопадов.

В Буковеле 7 апреля по-настоящему зимняя погода: температура -1…-7, снег, слабый ветер переменных направлений.

В северной и центральной части страны днем от 4 до 9 градусов тепла, мелкий дождь, переходящий в дождь со снегом, ветер слабый до умеренного. Ночная температура от 1 до 3 градусов тепла.

В Киеве на Благовещенье пасмурно, в течение дня будет идти мелкий снег, переходящий в холодный дождь. Температура воздуха от +2 °С ночью до +6 °С днем.

Запомним народную примету о погоде на Благовещенье: «Какая погода на Благовещенье, такой и будет погода на Пасху».