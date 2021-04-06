События

17:39 06.04.2021

Корреспондент CNN сообщил о своем задержании около колонии, в которой отбывает срок Навальный

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Корреспондент телеканала CNN Мэттью Ченс сообщил, что был задержан близ колонии во Владимирской области, в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

"Российская полиция только что задержала меня около колонии, в которой находится Навальный", - написал он в твиттере. Журналист также опубликовал фотографию, на которой видно, как рядом с ним в помещении стоят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее МВД сообщало о задержании девяти человек возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный.

"Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении управления МВД РФ по Владимирской области.

По данным полиции, рядом с КУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове собрались около 45 человек, из них порядка 30 - представители СМИ и блогеры.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

В текущий вторник к колонии прибыли представители "Альянса врачей" (организация признана властями РФ исполняющей функции иноагента) и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача.

По данным СМИ, на акции у колонии была задержана руководитель профсоюза Анастасия Васильева.

Теги: #сми #колония #навальный #cnn
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