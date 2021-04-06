События

17:23 06.04.2021

Через 2 дня в Харьковской области может быть объявлена "красная" зона - замглавы ОГА

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Через 2 дня в Харьковской области может быть объявлена "красная" зона - замглавы ОГА

В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120, сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк.

"На сегодняшний день там уже находится 105 пациентов", - сказал Черняк на брифинге во вторник.

Он добавил, что задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и им нужна кислородная поддержка.

Черняк также сообщил, что Харьковская область приблизилась к критериям "красной" зоны.

"Сегодня - первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критичными, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет (и показатели не улучшатся - ИФ) и будет "красная" зона", - сказал Черняк.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в области к "красной" зоне отнесены 7 громад.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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