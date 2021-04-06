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17:19 06.04.2021

Правом голоса во время местных выборов в 2020 году воспользовались только 101 тыс. ВПЛ, трудовых мигрантов и лиц без зарегистрированного места жительства – Денисова

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Правом голоса во время местных выборов в 2020 году воспользовались только 101 тыс. ВПЛ, трудовых мигрантов и лиц без зарегистрированного места жительства – Денисова

Из около 6 миллионов внутренне перемещенных лиц, трудовых мигрантов и граждан без зарегистрированного места жительства только 101,5 тыс. лиц воспользовались правом голоса во время местных выборов в 2020 году, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

"Во время местных выборов 2020 года впервые за годы временной оккупации Крыма и российской агрессии получили право голоса 1,5 миллиона ВПЛ, 3,3 миллиона внутренних трудовых мигрантов и более одного миллиона лиц, которые не имеют зарегистрированного места жительства. Однако воспользовались этим правом только 101,5 тысяча лиц", – сказала Денисов во время презентации ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.

Омбудсмен считает, что такой низкий показатель является следствием недостаточных информационных мероприятий, проведенных Центральной избирательной комиссией.

Теги: #впл #омбудсмен #денисова
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