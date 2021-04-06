Двух офицеров Госспецсвязи уволили из-за стрельбы в поезде "Константиновка-Киев"

Двух офицеров Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины уволили из-за устроенной ими стрельбы в поезде "Константиновка-Киев", говорится в официальном заявлении Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, обнародованном во вторник.

"Приказом от 6 апреля указанные военнослужащие уволены путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУУФЗ Госспецсвязи", - заявил Дмитрий Маковский, в.и.о главы Госспецсвязи.

В заявлении отмечается, что, по предварительной информации, около 2 часов ночи 6 апреля дипломатический курьер Отдела дипломатических курьеров ГУУФЗ Госспецсвязи и старший офицер фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФЗ Госспецсвязи применили огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка – Киев, за что впоследствии были задержаны.

"Задержание осуществлено на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области. Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - говорится в документе.

Как сообщалось, ранее АО "Укрзализныця" сообщила, что поезд №126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих.

"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении УЗ.

В информации подчеркивается, что нарушителей сняли споезда спецназовцы на станции Красноград в Харьковской области. После проведения следственных действий утром поезд продолжил движение по маршруту с задержкой в 6 часов.

Позднее стало известно, что Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщила о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.