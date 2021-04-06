Гармаш: вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска должен решаться консенсусом между Украиной, ОБСЕ и Россией

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из столицы Беларуси в другую страну должен решаться консенсусом в трёхстороннем формате между Украиной, ОБСЕ и Россией.

"Вопросы о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска должны решаться консенсусом в трёхстороннем формате. Нужно согласие трёх сторон. Но, с другой стороны, если Украина заявила о том, что она не будет ездить в Минск, то с этим тоже придётся считаться и России, и ОБСЕ. Однако пока этот вопрос не стоит остро, пока не видно перспективы окончания карантина из-за коронавируса", - сообщил Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

В 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Астану (современный Нурсултан - ИФ), поскольку они зашли в тупик.