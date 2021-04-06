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16:51 06.04.2021

Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" - Минобороны

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Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" - Минобороны

Украинские специалисты примут участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской охранник" в Средиземном море, сообщил заместитель директора департамента, начальник управления европейской и евроатлантической интеграции Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Юрий Васильев.

"Украина все свои годы независимости была контрибьютором в международную безопасность, и мы продолжаем, несмотря на ту агрессию, которая у нас есть, свои взносы в миссии и операции под командованием НАТО. Сейчас мы имеем специалистов, которые находятся в миссии в Афганистане "Решительная поддержка" и в силах в Косово. Но с учетом последних наших предложений, которые были восприняты, мы сейчас готовимся направить наших специалистов еще в две операции: миссия НАТО в Ираке и операция Альянса "Морской охранник", - сказал Васильев на онлайн-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что украинские военные, закаленные в боях по защите независимости и территориальной целостности, будут участниками этих операций.

Также Васильев указал, что, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Украина будет привлекаться к пяти учениям НАТО, которые будут проводиться по тематике коллективной обороны.

Кроме того, он отметил, что сейчас продолжается работа по увеличению уровня представительства Украины в органах управления и командных структурах Альянса.

"Мы выходим на новый этап и будем прорабатывать в этому году, надеемся, во второй половине года, отправить нашего гражданского представителя Министерства обороны в качестве так называемого добровольного национального взноса (voluntary national contribution)", - пояснил Васильев.

Теги: #минобороны #украина #нато
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