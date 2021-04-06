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16:51 06.04.2021

Сторонники Стерненко обвинили Венедиктову в желании обмануть общественность и международных партнеров

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Сторонники Стерненко обвинили Венедиктову в желании обмануть общественность и международных партнеров

Сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко обвинили генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в желании обмануть международных партнеров и украинскую общественность.

Соответствующее заявление было обнародовано в официальном Телеграм-канале Стерненко, который сейчас временно ведут его сторонники, в ответ на высказывания Венедиктовой, озвученные ею в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В интервью "Интерфакс-Украина" она (Венедиктова – ИФ) заявила: "Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию покушений на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненка". Также она сказала, что три уголовных производства относительно покушений на Стерненко объединены в одно и переданы для расследования в СБУ. Это не соответствует действительности", - говорится в заявлении сторонников Стерненко, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что "есть несколько фактов, на которые нужно обратить внимание". Одним из таких фактов сторонники Стерненко называют то, что дела по нападениям на осужденного активиста передали в одесскую полицию.

"Буквально на прошлой неделе к Сергею в СИЗО приходил следователь одесской полиции Рожко для проведения "следственных действий". Это был дополнительный допрос по делу первого нападения на Стерненко, когда двое неизвестных открыли дверь его авто и наносили ему удары битой с лезвием. Допрос, к слову, был лишь формальностью", - отмечают сторонники осужденного активиста.

Они напоминают, что первое нападение на Сергея Стерненко состоялось 7 февраля 2018 года, уточняя, что за прошедшие с того времени 3 года "правоохранители не сделали ничего".

"У них нет никаких подозреваемых, никаких зацепок. Более того - бывший начальник отделения полиции, где было дело сначала, в лицо говорил Сергею, что они не будут расследовать дело, поскольку считают, что Стерненко сам "инсценировал нападение", - подчеркивают активисты.

Они добавляют, что похожая ситуация сложилась и по делу второго нападения на Сергея, когда ему стреляли в шею 1 мая 2018 года.

"Единственный человек, который сейчас находится под стражей, - это Баймукашев Абзал. Его Стерненко смог задержать собственноручно и передать полиции. Впрочем, за почти три года, дело даже не начали рассматривать по существу в суде", - говорится в заявлении.

В нем также упоминается третье нападение на Стерненко, одного из подозреваемых в котором сначала не задержали, а потом и вовсе «дали убежать за границу".

"И все это - лишь верхушка айсберга, потому что об организаторах и заказчиках этих нападений за эти три года никто даже не пытался искать. Потому, очевидно, следствие слишком занято фабрикацией производств против общественных активистов. Такие громкие заявления генерального прокурора призваны ввести в заблуждение общество и международных партнеров: не было и не будет настоящего и профессионального расследования нападений на Сергея Стерненко, поскольку это не в пользу пророссийским силам, которые бросили его за решетку", - подчеркивают активисты.

Они подчеркивают, что "на Сергея нападали три раза и ни один из нападавших, организаторов и заказчиков не получил приговора, но приговор получил Сергей - за вымышленные "300 гривен".

Как сообщалось, в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что уголовные дела по расследованию посягательств на активиста Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле, и будет сделано все, чтобы привлечь к ответственности лиц, покушавшихся на Стерненко.

"Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко? Отмалчиваться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко" – отметила генпрокурор.

По ее словам, три уголовных дела по покушениям на Стерненко, объединены в одно и переданы для расследования в СБУ.

11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил его к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.

После приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

 

Теги: #венедиктова #прокуратура #стерненко
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