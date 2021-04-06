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16:12 06.04.2021

В Харькове из-за "минирования" эвакуировали людей из ТЦ "Эпицентр" второй день подряд – полиция

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В Харькове из-за "минирования" эвакуировали людей из ТЦ "Эпицентр" второй день подряд – полиция

Полиция закончила проверку информации о минировании ТЦ "Эпицентр", расположенных на ул.Героев Труда и проспекте Гагарина в Харькове, никаких взрывных устройств не обнаружено.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 34 027 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории учреждений, эвакуировали 1 739 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что в зданиях ТЦ "Эпицентр" заложена взрывчатка поступает в полицию по электронной почте второй день подряд. В понедельник это сообщение также не подтвердилось.

Теги: #минирование #эпицентр #харьков
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