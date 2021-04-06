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15:57 06.04.2021

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

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"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

Представители АО "Укрзализныця" (УЗ) совместно с Национальной полицией Украины в первый день усиленного карантина в Киеве провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, в ходе рейдов было проинспектировано поезда №142 Бахмут - Львов, Интерсити+ №724 Киев - Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.

"Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно", - рассказали в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" отмечает, что контроль за соблюдением масочного режима будет усиленно, как и информирование пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудио оповещениями и масштабной кампанией в вагонах.

УЗ планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками с привлечением Нацполиции и призывает пассажиров не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина.

Теги: #карантин #укрзализныця
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