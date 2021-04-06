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15:23 06.04.2021

Арестович: за попытку вступить в НАТО Украина уже расплатилась аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса

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Арестович: за попытку вступить в НАТО Украина уже расплатилась аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что намерение Украины вступить в НАТО позволит остановить процесс оккупации Россией украинских территорий.

"Российские войска в стране, которая вступила в НАТО, - это, мягко говоря, нонсенс, потому что оккупировать страну североатлантического альянса Россия позволить себе не может. Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдётся. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики", - сказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он также добавил, что "задача Российской Федерации ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО".

Теги: #арестович #украина #нато
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