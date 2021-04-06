Прокуратура через суд оспаривает отчуждение здания харьковской гостиницы "Турист"

Немышлянская окружная прокуратура Харькова через суд добивается возвращения в государственную собственность здания гостиницы "Турист", расположенного на Московском проспекте Харькова.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, городской совет выдал некоему ЗАО свидетельство о праве на собственность на нежилое здание площадью почти 6,5 тыс. кв. м и стоимостью 279 млн грн в нарушение действующего законодательства

"Спорным распоряжением орган местного самоуправления вышел за пределы своих полномочий и передал обществу имущество, которое... было общегосударственной собственностью. При этом полномочия на распоряжение ею имело исключительно государство в лице Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

Это стало основанием для обращения в хозяйственный суд области. Прокуратура требует признать незаконными и отменить распоряжения и свидетельство о праве собственности, выданные горсоветом, и признать за государством право собственности на нежилое здание гостиницы.