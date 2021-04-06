Генпрокурор об утечке информации по делу ПриватБанка: мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал

По результатам проверки обстоятельств утечки информации по делу ПриватБанка (Киев) причастные к этому понесут уголовную или дисциплинарную ответственность, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Каким образом произошла утечка информации, почему Яценко (экс-первый замглавы ПриватБанка Владимир Яценко - ИФ) вылетел в понедельник, мне известно. Знаю, что Артему Сергеевичу Сытнику (директор НАБУ – ИФ) тоже понятно. Мы об этом говорили. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал", - сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем Венедиктова подчеркнула, что пока еще нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным лицам в связи с утечкой, генпрокурор сказала: "Мы посмотрим, на что это "потянет" – на уголовную ответственность или дисциплинарную".

Как сообщалось, Венедиктова 23 февраля 2021 года сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Яценко, который, по данным НАБУ, накануне, вылетев из Днепра, планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. "Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.