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14:45 06.04.2021

Супруга Семенченко ждет юриста от Офиса президента на заседании по обжалованию ареста экс-нардепа

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Супруга бывшего народного депутата Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить юриста для обжалования избранной экс-нардепу меры пресечения.

"Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам. Но я верю вам. И тому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который присутствовал бы завтра, 7 апреля, на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости", - заявила она в видеообращении, обнародованном на странице Семенченко в Facebook.

26 марта Печерский районный суд г. Киев Семенченко меру пресечения - арест на два месяца без возможности внесения залога.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины пресекла деятельность незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

В СБУ заявили, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

В спецслуже пояснили, что Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко в 2018 году организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании. Вместе с тем, СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное вооруженное формирование (НВФ)".

30 марта стало известно о задержании в этом деле еще одного фигуранта. "Задержан еще один подозреваемый – бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал")", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

 

Теги: #семенченко #супруга
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