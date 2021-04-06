События

14:42 06.04.2021

Ивано-Франковскую область в ближайшее время могут перевести в "оранжевую" карантинную зону - совещание у Зеленского

1 мин читать
Ивано-Франковскую область в ближайшее время могут перевести в "оранжевую" карантинную зону - совещание у Зеленского

При сохранении динамики снижения заражений коронавирусом Ивано-Франковская область может в скором времени попасть в "оранжевую" зону, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Украины.

"Темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает. Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - цитирует Шмыгаля пресс-служба президента.

Как сообщается, в Министерстве здравоохранения ожидают увеличения поставок вакцин уже в середине апреле, в частности, ожидаются первые поставки вакцин в рамках программы COVAX, а также новая партия китайского препарата "Sinovac".

Кроме того, во исполнение решения СНБО Минздрав разрабатывает обновленный план вакцинации.

Теги: #коронавирус #ивано_франковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 06.04.2021
Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

12:19 06.04.2021
Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

11:35 06.04.2021
Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

10:49 06.04.2021
Государство должно обеспечить изоляцию больных коронавирусом и возможность работать для здоровых - Тимошенко

Государство должно обеспечить изоляцию больных коронавирусом и возможность работать для здоровых - Тимошенко

10:22 06.04.2021
Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

10:10 06.04.2021
В Киеве 1432 заболевших Covid-19 за сутки, 39 человек умерли, 697 выздоровели – мэр

В Киеве 1432 заболевших Covid-19 за сутки, 39 человек умерли, 697 выздоровели – мэр

10:09 06.04.2021
Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

10:05 06.04.2021
В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

09:56 06.04.2021
Больницы Хмельницкой области получили долгожданный кислород

Больницы Хмельницкой области получили долгожданный кислород

08:22 06.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 240 человек

В Украине за сутки зафиксировано 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 10 240 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП уличили двух адвокатов во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, проекта подозрения пока нет – генпрокурор

Венедиктова: расследование по закупке вакцины проводится, ответственность осознаем

Полицейский погиб на блок-посту в Сватово

НАБУ проводит в ОАСК обыски – Вовк

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в РФ комплектующих к военной технике

Венедиктова о позиции прокурора по продлению ареста Антоненко: мы не можем "ломать" прокурора по настоянию улицы или политиков

Арестович: за попытку вступить в НАТО Украина уже расплатилась аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса

Генпрокурор о деле заказчиков убийства Шеремета: показания белорусского информатора будут учтены

СНБО готовит решение о ключевых мероприятиях на пути Украины в НАТО – Стефанишина

Прокуратура через суд оспаривает отчуждение здания харьковской гостиницы "Турист"

Генпрокурор об утечке информации по делу ПриватБанка: мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал

ВАКС отменил решение НАБУ о приостановке расследования в деле Писарука-Бахматюка

Супруга Семенченко ждет юриста от Офиса президента на заседании по обжалованию ареста экс-нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА