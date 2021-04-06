Ивано-Франковскую область в ближайшее время могут перевести в "оранжевую" карантинную зону - совещание у Зеленского

При сохранении динамики снижения заражений коронавирусом Ивано-Франковская область может в скором времени попасть в "оранжевую" зону, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Украины.

"Темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает. Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - цитирует Шмыгаля пресс-служба президента.

Как сообщается, в Министерстве здравоохранения ожидают увеличения поставок вакцин уже в середине апреле, в частности, ожидаются первые поставки вакцин в рамках программы COVAX, а также новая партия китайского препарата "Sinovac".

Кроме того, во исполнение решения СНБО Минздрав разрабатывает обновленный план вакцинации.