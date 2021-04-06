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14:24 06.04.2021

НАБУ и САП уличили двух адвокатов во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

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НАБУ и САП уличили двух адвокатов во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикорупционной прокуратуры (САП) разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс неправомерной выгоды.

"Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г.Киева. Сейчас один из адвокатов задержан… Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности", - сообщается в Телеграм-канале САП во вторник.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что один из адвокатов "является близким родственником главы ОАСК".

Как сообщается в Телеграм-канале Нацагентства, адвокаты "обещали за $100 тыс и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия".

В НАБУ и САП сообщили о проходящих обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также "в других помещениях, которыми пользуются указанные лица".

В свою очередь журналист Юрий Бутусов утверждает, что НАБУ задержало на взятке в $100 тыс родного брата главы ОАСК Павла Вовка, которого зовут Юрий Зонтов (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году) и который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки.

Со ссылкой на источники Бутусов рассказал, что Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток, при этом сам не участвовал в передаче денег и действовал через посредников, благодаря чему неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток. Успех проведенной операции он объяснил срочностью дела.

Ранее журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил о задержании брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка при получении крупной суммы денежных средств, предназначавшихся для самого главы ОАСК. Он также сообщил о проходящих в связи с этим следственных действиях в помещении суда.

Позже Вовк сообщил о проведении в суде обысков сотрудниками НАБУ, никак не прокомментировав заявление Лещенко, однако написал, что в связи с обысками ждет "новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю". "Если в прошлый раз был захват власти, то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное", - написал глава ОАСК.

Теги: #взятка #набу #сап #оаск
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