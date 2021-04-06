Генпрокурор: для нас важно найти организаторов и заказчиков покушений на Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что уголовные дела по расследованию посягательств на активиста Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле, и будет сделано все, чтобы привлечь к ответственности лиц, покушавшихся на Стерненко.

"Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко? Отмалчиваться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко" - сказала Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, три уголовных дела по покушениям на Стерненко, объединены в одно и переданы для расследования в СБУ.

"Сейчас мне докладывают раз в три дня, что происходит по этому делу… Мы со своей стороны сделаем все, чтобы разобраться и довести до суда обвинительный акт в отношении лиц, которые действовали против Стерненко", - заверила генпрокурор.