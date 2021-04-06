Венедиктова: расследование по закупке вакцины проводится, ответственность осознаем

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения нет процессуального статуса в уголовном деле о возможных нарушениях при закупке вакцины, но расследования проводятся.

"По вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов, в том числе этой категории (вакцины от COVID-19 – ИФ), есть несколько уголовных производств в разных органах досудебного расследования", - сказала Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины, в частности, расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

"Далеко ли продвинулось следствие и действительно ли фактаж подтвердился – мы пока не можем разглашать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что скажет следствие", - отметила генпрокурор.

При этом Венедиктова акцентировала внимание, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в расследовании подобных дел: "Конечно, пандемия, вакцинация – это то, что касается даже не здоровья, а жизни каждого украинца – должно быть под микроскопом у государства. И это так и есть! Каждый из тех, кто занимает определенные должности, понимает, что смерть человека будет на совести чиновника, правоохранителя, - человека, который не смог, не увидел, не захотел".

"Я прекрасно понимаю и осознаю ответственность – свою личную, чиновников, прокуроров САП, детективов, которые расследуют дело", - заверила Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время у должностных лиц Министерства здравоохранения, в частности министра, процессуальный статус по делу о закупке вакцин, генпрокурор сказала: "Процессуального статуса у них на сегодняшний день нет".

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.