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13:57 06.04.2021

Полицейский погиб на блок-посту в Сватово

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Полицейский погиб на блок-посту в Сватово

34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов погиб 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей… Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память", – говорится в сообщении на странице полиции Киевской области в Facebook.

При этом в полиции не сообщили о причинах, обстоятельствах или деталях гибели сотрудника.

Теги: #блокпост #гибель #оос #полицейский
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