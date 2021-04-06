Полицейский погиб на блок-посту в Сватово

34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов погиб 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей… Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память", – говорится в сообщении на странице полиции Киевской области в Facebook.

При этом в полиции не сообщили о причинах, обстоятельствах или деталях гибели сотрудника.