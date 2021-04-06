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13:39 06.04.2021

НАБУ проводит в ОАСК обыски – Вовк

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НАБУ проводит в ОАСК обыски – Вовк

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сообщает о проведении в суде обысков сотрудниками Национального агентства по борьбе с коррупцией.

"Я понимаю, в это трудно поверить, но… в ОАСК снова обыски и снова НАБУ", - написал Вовк на своей странице в Facebook во вторник.

"Два проваленных уголовных дела – одно даже не довели до суда, второе - грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова", - добавил он.

Глава ОАСК написал, что в связи с этим ждет "новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю". "Если в прошлый раз был захват власти, то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное", - написал Вовк.

При этом он никак не прокомментировал сообщение, которое распространил несколькими минутами ранее журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко о том, что НАБУ якобы задержала брата главы ОАСК при получении $100 тыс, предназначавшихся для самого Вовка.

 

Теги: #набу #оаск #вовк #обыски
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