Полиция задержала мужчину, ранившего ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде

Полиция разыскала и задержала мужчину, который ночью 4 апреля устроил драку на автовокзале в городе Красноград Харьковской области, ранил ножом четырех человек и скрылся с места происшествия.

"Правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда... Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как установили правоохранители, мужчина со знакомыми пил алкогольные напитки на территории автовокзала и через какое-то время между ними возник конфликт. Мужчина достал нож и начал наносить удары знакомым. Когда к ним подошел очевидец и попытался унять драчуна, тот ранил ножом и его. В результате происшествия четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу. Нападавший скрылся.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.