Украинская делегация в ТКГ инициирует экстренное заседание

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины инициирует внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью трёх украинских военнослужащих и ранением гражданского лица в Донецкой области в течение недели.

"Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве Трёхсторонней контактной группы для обсуждения вопросов о немедленном принятии решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возврату к исполнению договорённостей, достигнутых 22 июля 2020 года", - сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Фэйсбуке.

Как сообщается, с момента предыдущего онлайн-заседания ТКГ, 30 марта, вследствие обстрела позиций Вооружённых сил Украины был ранен мирный житель населённого пункта Красногоровка Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника, в том числе, снайперского погибли трое военнослужащих ВСУ и еще четверо получили боевые ранения и травмы.