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12:38 06.04.2021

Нардеп Деркач обратился к генпрокурору с заявлением о готовящемся на него покушении

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Нардеп Деркач обратился к генпрокурору с заявлением о готовящемся на него покушении

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на его убийство и убийство экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика со стороны представителей компании "KROLL Associates UK LTD".

"Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы", - написал Деркач в Телеграм-канале во вторник.

В заявлении парламентария говорится, что он получил информацию о готовящемся покушении от журналистов-расследователей.

В связи с этим он обратился к Службе безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность компании "KROLL". "Будучи народным депутатом Украины, направляю в СБУ обращение, в котором прошу: расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов "KROLL Associates UK LTD", проверить законность такой деятельности "KROLL Associates UK LTD" на территории Украины", - говорится в заявлении.

Также Деркач просит установить причастность "KROLL Associates UK LTD" "к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины".

 

Теги: #покушение #прокуратура #деркач
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