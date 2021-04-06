По всей Украине в ближайшие дни пройдут дожди или мокрый снег, ночью ожидаются заморозки

В ближайшие сутки, 7 апреля, ненастную погоду в Украине с осадками преимущественно в виде мокрого снега, на юго-востоке - дождя будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В юго-восточной части страны, Одесской и Николаевской областях в среду ожидаются умеренные, ночью и утром значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории Украины 7 апреля пройдет мокрый снег, местами с дождем. Местами ожидается налипание мокрого снега. Днем в центральных областях местами значительные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-9° тепла.

В Карпатах – снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в среду временами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 26,5 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая – на отметке 5,8 градусов мороза в 1929 году.

В четверг, 8 апреля, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди. На остальной территории - небольшой мокрый снег и дождь, лишь ночью в западных, днем в большинстве южных и центральных областей без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму 1-6° тепла, на остальной территории от 2° тепла до 3° мороза, на западе - 0-5° мороза; днем в Украине 5-10° тепла.

В Карпатах - небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0° , днем 7-9° тепла.